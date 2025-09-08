Üsküdar esnafından Gazze'ye yardım tarih belli oldu

Üsküdar esnafı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 12 Eylül Cuma günü elde ettikleri kazancı Gazze'ye bağışlayacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası sürüyor.

Kampanya kapsamında, 12 Eylül Cuma günü Üsküdar esnafının kazancını Gazze'ye bağışlayacağı bir etkinlik düzenlenecek.

Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nın Filistin bayraklarıyla süsleneceği ve "Gazze" temalı bir serginin de açılacağı etkinlikle esnafın dayanışma ruhuyla başlattıkları bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha geniş bir yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında 13-14 Eylül'de de Valide-i Cedid Camisi avlusunda kurulacak "Hayır Çarşısı" ile ziyaretçilere bağış yapma imkanı sağlanırken, farkındalık da oluşturulacak.

Yine 13 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda Kılıç Sanat topluluğu, "Bu Benim Meselem Değil/Parola Boykot" adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyun, boykot konusunu mizah, duygu ve keşif unsurlarıyla ele alacak.

Esnafın çağrısıyla hayata geçirildi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan etkinliğin koordinatörü Ömer Faruk Serdar, bu farkındalık çalışmasını esnafın çağrısı olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Serdar, Üsküdar'daki esnafın Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duyarlılık sahibi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Esnaf arkadaşlarımız bize başvurarak böyle bir çalışmayı yapıp yapamayacağımızı sordu. Biz de bismillah, diyerek bu programa başladık. Üsküdar'daki 50'nin üzerindeki esnafımız bu farkındalık çalışmasına dahil oldu. Allah kısmet ederse pazartesiden itibaren Üsküdar'ın merkezi olan Gastronomi Sokağı'nı Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla bayraklandıracağız. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında yardım toplamaktan ziyade bir farkındalık çalışması. Üsküdar'daki 27 STK'miz bu işin içerisine dahil oldu. Allah kısmet ederse cuma günü orada festival havasında bir farkındalık çalışması yapacağız. Hemen akabinde cumartesi ve pazar günü de kuracağımız Hayır Çarşı'nda bütün STK'lerimiz yapmış oldukları ürünleri satıp bu farkındalık çalışmasıyla esnafa eşlik edecek."

Ömer Faruk Serdar, etkinliğin Gazze'deki mazlumlara umut olacağını belirterek, kampanyanın farklı ilçelerdeki esnafa da örnek olacağını dile getirdi.

Kampanyayı Üsküdar'dan sonra Çekmeköy, Ataşehir ve Ümraniye'de de yapmayı planladıklarını aktaran Serdar, "Biz bu çalışma, Üsküdar'dan bütün Türkiye'ye yayılacak umuduyla yola çıktık. Diğer ilçelerdeki STK'lerimiz benzer çalışmaların kendi ilçelerinde olmasını talep ettiler." diye konuştu.