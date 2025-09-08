BIST 10.729
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den bambaşka teknik adam hamlesi! Herkes o ismi sanıyordu

Fenerbahçe'den teknik adam meselesine bir yeni isim geldi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılışının ardından yerli ve yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertlerde son durum! Herkes gözlerini İsmail Kartal'a çevirmişken, o isim şaşırttı.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi devam ederken, gözler bir isme çevrilmişti. Taraftar İsmail Kartal'ı kesin olarak görürken, işler başka isimlere gitti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılışının ardından teknik adam arayışına çıkan sarı-lacivertliler, bu kez bakın hangi isimle görüşmeler yaptı...

Fenerbahçe'den bambaşka teknik adam hamlesi! Herkes o ismi sanıyordu - Resim: 0

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı’na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024’te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

Genç olmasına rağmen tecrübeli

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

İsmail Kartal'ı neden netleştirmiyorlar?

Bu arada ilk görüşme yapılan isimlerden olan ve birçok konuda anlaşma sağlanan İsmail Kartal’ın henüz açıklanmaması ise merak ediliyor. Başkan Ali Koç’un yönetim kuruluna “Daha önce üç kez getirdik yine mi göreve getireceğiz?” şeklinde bir söz sarf ettiği, o yüzden yabancıdan yana karar vermek istediği belirtildi. Tedesco‘yla yapılan görüşmelerde başarı ve şampiyonluk sözü alınırken, prensipte yapılan anlaşmada bir aksilik çıkması durumunda ibrenin yeniden İsmail hocaya dönebileceği de camiada konuşuluyor.

