BIST 10.729
DOLAR 41,27
EURO 48,38
ALTIN 4.762,76
HABER /  GÜNCEL

Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama! 'Ölü faylar tetiklendi'

Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama! 'Ölü faylar tetiklendi'

Balıkesir'de devam eden peşe peşe artçı depremler halkı endişelendiriyor. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ölü fayın tetiklendiğine işaret etti. Daha önce Türkiye'nin diri fay haritasında bulunmayan bölgenin hareke geçtiğini açıkladı.

Abone ol

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar bölgede jeotermal kaynaklar sebebiyle "deprem fırtınası" başladığına dikkat çekiyor. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 24 saat içerisinde meydana gelen 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası uyarılarda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin,

"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır."

dedi.

Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: ''Böyle bir futbolcu olamaz!''
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: ''Böyle bir futbolcu olamaz!''
Manifest'i eleştiren Fulya Öztürk hedef oldu
Manifest'i eleştiren Fulya Öztürk hedef oldu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Milli maç sonrası Lamine Yamal'a şok! Hemen Emniyet Müdürlüğü devreye girdi...
Milli maç sonrası Lamine Yamal'a şok! Hemen Emniyet Müdürlüğü devreye girdi...
Valiye hakaret etti! Tatil yaptığı otelde gözaltına alındı
Valiye hakaret etti! Tatil yaptığı otelde gözaltına alındı
Şamil Tayyar'dan CHP yönetimine sert uyarı: Size tanıtırlar yazık etmeyin
Şamil Tayyar'dan CHP yönetimine sert uyarı: Size tanıtırlar yazık etmeyin
Trump'ın bu son uyarı çağrısına Hamas'tan 'müzakerelere hazırız' yanıtı
Trump'ın bu son uyarı çağrısına Hamas'tan 'müzakerelere hazırız' yanıtı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de: Enflasyon tahmini yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de: Enflasyon tahmini yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
Vincenzo Montella: Gerekli dersleri çıkaracağız
Vincenzo Montella: Gerekli dersleri çıkaracağız
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı: Hiçbir şekilde İzin verilmeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı: Hiçbir şekilde İzin verilmeyecek
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylar hakkında paylaşım yapanlar hakkında soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylar hakkında paylaşım yapanlar hakkında soruşturma