Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama! 'Öyle bir babayiğit yok'

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, bugün parti binasına gideceğini açıkladı. Hakkındaki iddialar hakkında konuşan Tekin, “Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Ben oraya kavga etmek değil, kucaklaşmak, sorunu gidermek için gidiyorum” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Kararın ardından göreve başlamaya hazır olduğunu söyleyen Tekin, bugün Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti.

Gürsel Tekin, mahkeme kararı, parti binasına nasıl gideceği ve hakkındaki iddialarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

“Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

"Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var."

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi. Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

Çatışmaya girecek durumda değiliz

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”

