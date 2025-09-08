BIST 10.507
Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur." dedi.

"Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır." ifadesini kullanan Tunç, "Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

