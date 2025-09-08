Özel'den İzmir'deki karakol saldırısı sonrası taziye paylaşımı

CHP lideri Özel, İzmir'de karakola düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı.

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özel mesajında,"İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.