BIST 10.524
DOLAR 41,27
EURO 48,43
ALTIN 4.793,92
HABER /  GÜNCEL

Sosyal mecralarda erişim sorunu! X, TikTok, Instagram ve YouTube'de kısıtlama mı var?

Sosyal mecralarda erişim sorunu! X, TikTok, Instagram ve YouTube'de kısıtlama mı var?

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan olayların ardından Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişimde zorlandıklarına dair yorumlar yaparken WhatsApp ve Telegram'ın ise bazı servis sağlayıcılarında sorunlu olduğu görüldü.

Abone ol

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağrısının ardından hareketlilik sürüyor.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Çağrının ardından İstanbul Valiliği kentin 6 ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri, il binasını çember altına aldı; yer yer arbedeler yaşandı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Olayların ardından sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişim sağlayamadığına yönelik yorumlarda bulundu.

WhatsApp ve Telegram'ın bazı servis sağlayıcılarında sorunlu olduğu görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
SunExpress Antalya'ya 8 ayda 2,6 milyon turist taşıdı
SunExpress Antalya'ya 8 ayda 2,6 milyon turist taşıdı
Özel'den İzmir'deki karakol saldırısı sonrası taziye paylaşımı
Özel'den İzmir'deki karakol saldırısı sonrası taziye paylaşımı
Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı
Hülya Avşar bikinisini giyip yerleri boyadı
Hülya Avşar bikinisini giyip yerleri boyadı
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiraladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiraladı
Gürsel Tekin kararını verdi! İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyor mu vaz mı geçti?
Gürsel Tekin kararını verdi! İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyor mu vaz mı geçti?
Sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivite ve fizyoterapinin önemi
Sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivite ve fizyoterapinin önemi
ATM ve mobil bankacılıkta yeni dönem! Açıklama zorunluluğu geliyor...
ATM ve mobil bankacılıkta yeni dönem! Açıklama zorunluluğu geliyor...
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı aldığı paralara bakın
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı aldığı paralara bakın
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit 2'si polis 6 yaralı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit 2'si polis 6 yaralı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi gözaltına alındı
Üsküdar esnafından Gazze'ye yardım tarih belli oldu
Üsküdar esnafından Gazze'ye yardım tarih belli oldu