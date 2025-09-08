BIST 10.524
SPOR

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi sona erdi

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. 45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

 RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

