Türkiye balığa doyacak: Sofraların vitamin deposunda fiyatlar en dipte!

Mevsim kışa yaklaştıkça balık sezonu kapıları çalıyor demektir. Bu ay, sofraların vitamin deposu balıkların fiyatları nasıl olacak? En bol bulunan balık çeşidi hangisi? En ucuz hangi balık türü olacak? Bütün soruların cevapları...

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte birçok çeşit balık, sofralarda yerini almaya başladı. Peki ya bu vitamin deposu besine ulaşmak, vatandaşın cebini zorlayacak mı? Bu ay balık piyasasında bolluk var. İşte detaylar...

Balıkçı tezgahları taze balıklarla dolmaya başladı, balık bolluğuyla beraber fiyatlar da düştükçe düştü. Balıkçı tezgahlarında göze çarpan balıklar arasında istavrit ve hamsinin bolluğu dikkat çekerken, istavrit 100 liraya düşen kilogram fiyatıyla sofraların favorisi oldu.

Bu sene palamutun az olacağını söyleyen balıkçılar bolluk yaşayacak bir balığa işaret etti. Hamsinin bu sene ilerleyen haftalarda bolluk yaşatacağına dair işaretler gördüklerini anlatan balıkçılar fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyor.

Balıkların fiyatları en dibe çekildi

Muhabirlere sezonun balık piyasası hakkında bilgiler veren usta balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." sözleriyle hem piyasası özetledi hem de gelecek günlerde beklenen hamsi bereketiyle ilgili umut verici ifadeler kullandı.

Geçen seneyle fiyatı aynı

Balıkçı İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarını söyledi, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını söylerken o da ilerleyen günlerde bolluk beklediklerini dile getirdi.

Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ifade eden Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

