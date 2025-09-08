Setur'dan Orta Doğu rotalarına özel paketler

Setur, Orta Doğu'nun önde gelen rotalarını direkt uçuş ve esnek konaklama seçenekleriyle seyahatseverlere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur'un hazırladığı özel paketlerle Dubai'nin modern yüzünden Mısır'ın kadim tarihine, Nil Nehri üzerindeki yolculuklardan Şarm el-Şeyh'in turkuaz sularına, Petra ve Wadi Rum'un doğal manzaralarına uzanan bir keşif imkanı sağlanıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'dan direkt uçuş imkanı ve esnek konaklama seçenekleriyle, bu rotalara ulaşım kolaylaşıyor. Erken rezervasyon kapsamında, seçili Orta Doğu turlarında oda başı 200 dolara varan indirimler uygulanıyor. Yüzde 25 ön ödeme avantajıyla tatili fiyatı sabitleniyor ve ödeme planı oluşturuluyor.

Şirketin özel kampanyaları arasında "KoçAilem" kart sahiplerine sunulan ekstra indirimler ve "Setur Extra" sadakat programı ayrıcalıkları bulunuyor.

Deniz tatili için ideal adres Şarm el-Şeyh

Kızıldeniz'in popüler tatil merkezi Şarm el-Şeyh, mercan resifleri, rengarenk su altı dünyası, uzun sahil şeridi ve aile dostu otelleriyle yılın her dönemi deniz tatili için ideal bir adres olarak öne çıkıyor. Dalış tutkunları için etkileyici resiflerini keşfetme imkanı sunan şehir, hem dinlenmek hem de yeni deneyimler yaşamak isteyenler için lüks tatil köyleri ve alışveriş seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Dubai ise modern mimarisi, çöl safarileri ve tema parklarıyla kısa ve uzun tatillere ev sahipliği yapıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara çıkışlı direkt uçuşlarla kolay ulaşım imkanı sunan şehir, ziyaretçilere keşif yapma olanağı sunuyor.

Kahire, Luksor, Edfu ve Asvan duraklarını kapsayan turlarda Mısır, Nil Nehri üzerinde "cruise" seçeneği sunuyor. Piramitler, tapınaklar ve antik eserler eşliğinde yapılan yolculuk, geçmişe kapı açıyor.

Petra'nın kayalara oyulmuş yapıları, Wadi Rum'un kızıl kumları ve Akabe'nin mavi kıyılarıyla Ürdün, doğa ve kültürü tek bir rotada bir araya getiriyor.