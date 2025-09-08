Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'a Cenabıallah'tan rahmet, polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı'ya acil şifalar dileyerek, "Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu sabah İzmir'den herkesi derinden sarsan acı bir haber aldıklarını söyledi.

Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 polisin şehit olduğunu, 2 emniyet görevlisinin ise yaralandığını belirten Erdoğan, "Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın'a Cenabıallah'tan rahmet, polis memurlarımız Ömer Amilağ ile Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum." diye konuştu.

"81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz"

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler, idareciler ve maarif teşkilatlarının her bir mensubu için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ders zilinin uyum eğitimleri için çaldığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Minik yavrularımız büyük bir heyecanla okullarına başlamıştı. Bugün de 81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz. Buradaki öğrencilerimizden başlayarak yaz tatillerini verimli şekilde geçirdiklerine inandığım tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum. İstikbalimizi Allah'ın izniyle, gönül huzuruyla emanet edeceğimiz bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştiren anne ve babalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu evlatlarımızı eğiten, hayata hazırlayan, cevheri işleyip mücevhere dönüştüren tüm öğretmenlerimize de burada şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

"Öğretmenlerimiz vatanın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. 'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca 'Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare' başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek." ifadelerini kullandı.

İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığını hem de Tarım ve Orman Bakanlığını tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız, her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır."

Erdoğan, eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uygulandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen milli ve manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendiriyoruz. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar, hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insanadır. Şu rakamlar bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. 2002'de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek. Laboratuvar sayımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık. 23 yıl önce yalnızca 2 bin 791 spor salonumuz vardı, bugün itibarıyla 81 ilimizde tam 12 bin 214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar liraydı. 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır."

"Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 821 binden fazla öğretmenin atamasını yaparak eğitim ordusunun gücüne güç kattıklarını ifade etti.

Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadıklarını, eğitim sistemini felç eden yasakları kaldırdıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle yatırımlarımızla reformlarımızla hizmet ve eserlerimizle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi, hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı inşallah sürdüreceğiz."