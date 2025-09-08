BIST 10.457
4 yemek kartı şirketine birden soruşturma! Rekabeti kısıtlıyor gerekçesi...

4 yemek kartı şirketine birden soruşturma! Rekabeti kısıtlıyor gerekçesi...

Rekabet Kurumu, Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard'a soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulca, EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD'a ilişkin ön araştırmada elde edilen bulgularla, söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği bildirildi.

KANUNU İHLAL ETTİ İDDİASI

Bunun üzerine Kurulun, ilgili taraflar hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı kaydedildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

