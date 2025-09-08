BIST 10.457
DOLAR 41,26
EURO 48,44
ALTIN 4.798,38
HABER /  DÜNYA

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Abone ol

İsrail basını, 5 kişinin öldüğü saldırıda 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, Saldırıda Yaralanan 15 Kişinin 5'inin Durumunun Kritik Olduğu Bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kiraladı işte yeni takımı
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kiraladı işte yeni takımı
CHP lideri Özgür Özel: "Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz"
CHP lideri Özgür Özel: "Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz"
Türkiye balığa doyacak: Sofraların vitamin deposunda fiyatlar en dipte!
Türkiye balığa doyacak: Sofraların vitamin deposunda fiyatlar en dipte!
Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu
Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu
Samsun'da okulun ilk günü öğrencilere sürpriz! Çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Samsun'da okulun ilk günü öğrencilere sürpriz! Çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Setur'dan Orta Doğu rotalarına özel paketler
Setur'dan Orta Doğu rotalarına özel paketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
İşe gitmek için evden çıktı! Sonrası çok korkunç
İşe gitmek için evden çıktı! Sonrası çok korkunç
Ankara'da silahlı saldırı! 1 Kişi ağır yaralandı
Ankara'da silahlı saldırı! 1 Kişi ağır yaralandı
İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı
İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ayşe Kulin eşini kaybetti! Ayşe Kulin'in eşi kaç yaşında, neden öldü?
Ayşe Kulin eşini kaybetti! Ayşe Kulin'in eşi kaç yaşında, neden öldü?