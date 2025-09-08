BIST 10.457
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kiraladı işte yeni takımı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kiraladı işte yeni takımı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.

Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.

