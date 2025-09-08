Türkiye'de internet çilesinin tek nedeni kısıtlama değil

Türkiye’de CHP protestolarının ardından getirilen ağır internet kısıtlamaları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını felç ederken Kızıldeniz’deki bir kablo kesintisi de bağlantıyı zayıflattı. Husilerin hedef aldığı iddia edilen hat Türkiye’nin de bağlı olduğu SMW3 kablosunu devre dışı bıraktı. Zaten yavaşlatılan erişim şimdi hem teknik arıza hem de siyasi kısıtlama nedeniyle daha da ağırlaştı.

CHP İl Merkezi'nde yaşanan protestoların ardından internete gelen dev kısıtlamalar insanların Whatsapp'a bile girmemesine sebep oldu.

X, Instagram, Facebook ve hatta Telegram bile ulaşılamaz hale geldi.Türkiye'de iletişim güvercinlerle yapılacak hale gelirken, insanlar alternatif metodlara yöneldi.

Ancak Türkiye'nin internetini yavaşlatan tek etken, halkın tepkisine verilen siber karşılık olmadı. Kızıldeniz'de Türkiye olduğu kadar dünya'nın da interneti aniden bir çapayla kesiliverdi.

BİR BU EKSİKTİ

Kızıldeniz'de koparılan internet kablosunun ceremesini Türkiye'de çekecek. Zira Yemenli Husilerin kopardığı iddia edilen, kıtaları birbirine bağlayan internet atar damarı kablo, Türkiye'ye de internet sağlıyordu.

Türkiye üç ayrı internet kablosuyla dünyaya bağlanıyor. Denizin ve toprağın altından geçen SMW3, SMW4 ve MEDNA kabloları Türkiye'nin internet bağlantısını sağlıyor.

İddiaya göre Husiler, Türkiye'nin de kullandığı SMW3 kablosunu gemi çapalarını deniz tabanına sürüyerek kırdı. Zaten kısıtlamalar her gün daha da yoğunlaşırken Türkiye'nin internetine bir darbe de Kızıldeniz'de böyle vuruldu.

NE KADAR ETKİLEYECEK?

İnternet kablosunun kesilmesinden saatler sonra dünyaca ünlü bilişim şirketi Microsoft açıklama yaptı.

Şirket, MEDNA kablosuna bağlı olan ülkelerin, özellikle Batı Avrupa ve Avrasya üzerindeki ülkelerin internetinin kesilmeyeceğini, ancak kabloya olan aşırı yüklenmenin internet hızlarını düşürebileceğini duyurdu.

SMW3 kablosunun kesilmesinin Türkiye'yi nasıl etkilediği ise henüz bilinemiyor. Zira internet üzerindeki kısıtlamala, kopan kablodan farksız hale gelmiş durumda.