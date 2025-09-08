BIST 10.457
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti

Diyarbakır'da geçen yıl öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti.

Merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in mezarını ziyaret eden yakınları dua okudu.

Baba Arif Güran, gazetecilere, bu sabah Narin'in okulunun önünden geçerken hüzünlendiğini söyledi.

Narin'in her yıl okullar açılmadan birkaç gün önce okul ihtiyaçları için çarşıya götürülmesini istediğini anlatan Güran, "Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Ne istediniz 8 yaşındaki kızımdan? Burada tek Narin ölmedi bütün aile fertleri öldü. Rabb'im kızımın hakkını bırakmasın. Bugün Narin'in ölü bulunduğu gündür ve hepimizin öldüğü gündür. Buradaki adalet nöbetimiz devam ediyor. Adalet tecelli edene kadar buradan ayrılmayacağız." dedi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

