Trump’tan ülkedeki yabancı şirketlere çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Güney Kore merkezli bir şirket tarafından işletilen Georgia’daki batarya fabrikasına yönelik göçmenlik denetim operasyonunun ardından açıklama yaptı. Trump, yabancı şirketlere ülkenin göçmenlik yasalarına uymalarını ve Amerikalı işçileri istihdam etmeleri çağrısında bulundu.

Trump, “ABD’ye yatırım yapan tüm yabancı şirketlere ülkemizin göçmenlik yasalarına saygı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Yatırımlarınız memnuniyetle karşılanmaktadır ve dünya standartlarında ürünler üretmek için teknik açıdan çok yetenekli, zeki insanları yasal yollarla getirmenizi teşvik ediyoruz. Bunu yapmanız için süreci hızlı ve yasal bir şekilde mümkün kılacağız” ifadelerini kullandı.

Yabancı şirketlerden Amerikalı işçileri istihdam etmelerini isteyen Trump, “Karşılığında tek isteğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir. Hep birlikte, ulusumuzu sadece daha üretken değil, her zamankinden daha da fazla birlik içinde olmak için çok çalışacağız” dedi.