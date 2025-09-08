Bu cihazları kullananlar dikkat! Evden çıkmadan fişleri çekin...

Görünüşte kapalı olsalar bile bazı cihazlar elektrik tüketmeye devam ediyor. Üstelik kısa devre ve yangın riski de cabası. İşte evden çıkmadan önce fişini çekmeniz gereken cihazlar...

Abone ol

Görünüşte kapalı olsalar bile bazı elektrikli cihazlar fişte kaldığında enerji tüketmeye devam edebilir. Bu durum sadece fatura kabartmakla kalmaz aynı zamanda kısa devre, aşırı ısınma ve hatta yangın riskine yol açabilir. İşte evden çıkmadan önce mutlaka fişini çekmeniz gereken 4 cihaz…

YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Birçok cihaz, kapalı olsa bile “bekleme modunda” kalır. Bu sırada elektrik tüketmeye devam ederler. Eski kablolar, yıpranmış prizler ya da içerde kalan su ve yiyecek kalıntıları birleştiğinde birkaç dakika içinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Uzmanlara göre bu durum hem cihazların ömrünü kısaltır hem de evde yangın riskini artırır.

FİŞİ ÇEKİLMESİ GEREKEN 4 CİHAZ

1. Ütü

Hızla ısınan ve sıcaklığı uzun süre koruyan ütü, fişte unutulduğunda en büyük tehlikelerden biridir. Kumaş ya da ütü masasıyla temas ettiğinde saniyeler içinde yangına neden olabilir.

2. Kahve Makinesi

Kahve makineleri kapalı olsalar bile içlerindeki ısıtıcılar sıcaklığı bir süre korur. Bu da cihazın bozulmasına, aşırı ısınmasına ve kıvılcım riskine yol açabilir.

3. Tost Makinesi

İçinde kalan ekmek kırıntıları, cihaz çalışmasa bile kısa devreye sebep olabilir. Elektrikte bağlı bırakıldığında en riskli küçük ev aletlerinden biridir.

4. Elektrikli Su Isıtıcı (Kettle)

İçinde kalan su damlacıkları kablolara sızarak kısa devre oluşturabilir. Ayrıca zamanla cihazın rezistansına zarar vererek patlama riskini artırır.

SADECE TASARRUF DEĞİL GÜVENLİK DE ÖNEMLİ

Bu cihazların fişini çekmek yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz. Aynı zamanda evin elektrik tesisatını korur olası cihaz arızalarını ve yangın riskini en aza indirir. Özellikle evden uzun süreli ayrılmadan önce bu küçük önlem, büyük felaketleri önleyebilir.

AŞIRI YÜKLENME YAPMAYIN

Ayrıca eski kabloları ve prizleri düzenli olarak kontrol edin. Evcil hayvanınız varsa kabloların ısırılmadığından emin olun. Çoklu prizleri aşırı yüklemeyin.