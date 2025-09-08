Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetim tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. İl binasında gerginlik yaşanırken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın polislere yönelik tehditleri ve kadın polis memuruna yaptığı yardım sosyal medyada tartışma yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum atanması sonrasında öğle saatlerinde İl binasına geldi. Kayyumu kabul etmeyeceğini açıklayan CHP'li yönetici ve partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde nöbet tuttu.

TANAL'DAN POLİSE TEHDİT

Tekin'in il binasına girişini engellemek isteyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, zaman zaman tansiyonun artmasına neden oldu ve polisleri de tehdit etti. Tanal polislere parmak sallayarak, "Size sesleniyorum. Yarın öbür gün hesaplaşacağız, şikayet edeceğiz. Sizi ne vali ne de emniyet müdürünüz kurtarır" dedi.

KADIN POLİSE YARDIM ETTİ

Halkı polise kışkırtan, polis barikatlarına saldıran Mahmut Tanal, bir kadın polis memurunun sırtındaki çantayı taşıyarak yardım etmek istedi. Sosyal medyada 'şov yapıyor' yorumları yapılan Tanal, kadın polise yardım etmeyen erkek polis memurlarına da 'ne biçim erkeksiniz' şeklinde seslendi.