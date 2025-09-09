BIST 10.472
DOLAR 41,27
EURO 48,46
ALTIN 4.841,71
GÜNCEL

Murat Kekilli, Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmadı! Sahnede seslendirdiği ''Yıkılasın İsrail'' şarkısıyla büyük ses getirdi

Usta şarkıcı Murat Kekilli, İsrail Gazze'deki soykırıma hız kesmeden devam ederken, sahnede seslendirdiği ''Yıkılasın İsrail'' isimli şarkısı yeniden gündeme geldi, büyük farkındalık oluşturdu. Şarkı, sosyal medyada kısa zaman içinde paylaşım rekorları kırdı.

Başarılı usta sanatçı Murat Kekilli, Gazze'de yaşanan soykırıma ''Yıkılasın İsrail'' şarkısını yıllar sonra tekrar dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Kekilli'nin İsrail'e isyan görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı. Başarılı işleriyle gündemde devamlı yer edinen sanatçı Murat Kekilli’nin yıllar önce bestelediği “Yıkılasın İsrail” adlı şarkısı, yaşanan son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Kısa zaman içinde beğeni ve yorum rekorları kıran görüntüler, büyük taktir topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Edirne'de trafik kazası! 1 kişi yaralandı...
Edirne'de trafik kazası! 1 kişi yaralandı...
İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor
Tunus'ta Gazze'ye yardım filosunun ana teknesine dronlu saldırı
Tunus'ta Gazze'ye yardım filosunun ana teknesine dronlu saldırı
Gürsel Tekin CHP'li yöneticilerle konuşurken masaya yumruğunu vurdu
Gürsel Tekin CHP'li yöneticilerle konuşurken masaya yumruğunu vurdu
İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları'ndan anlamlı Gazze etkinliği
İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları'ndan anlamlı Gazze etkinliği
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti
Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti
CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?
CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?
Togg yeni modeli T10F Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtıldı
Togg yeni modeli T10F Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtıldı
Gürsel Tekin'in başına su şişesi attılar CHP İstanbul İl'in önündeki olay görüntü
Gürsel Tekin'in başına su şişesi attılar CHP İstanbul İl'in önündeki olay görüntü
Siirt'te korkunç kaza! Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Siirt'te korkunç kaza! Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı