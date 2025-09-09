Murat Kekilli, Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmadı! Sahnede seslendirdiği ''Yıkılasın İsrail'' şarkısıyla büyük ses getirdi
Usta şarkıcı Murat Kekilli, İsrail Gazze'deki soykırıma hız kesmeden devam ederken, sahnede seslendirdiği ''Yıkılasın İsrail'' isimli şarkısı yeniden gündeme geldi, büyük farkındalık oluşturdu. Şarkı, sosyal medyada kısa zaman içinde paylaşım rekorları kırdı.
