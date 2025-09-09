Gazze'ye yardım filosunun ana teknesine dronlu saldırı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Tunus'ta Sidi Bu Said limanında demirli olan tekneye saat 01.30 sıralarında dronla saldırı düzenlendi. Ana teknenin vurulduğu andan saniyeler sonra kaydedilen görüntülerde güvertede bulunan aktivistlerin korkuyla kaçtığı görülüyor.

Saldırıda yaralanan olmazken, filoya ait tüm tekneler tedbir amaçlı boşaltıldı. Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Yangın çıkaracak madde fırlatıldı

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmeyi planlıyor

İspanya'dan yola çıkan gemilerin 7 Eylül'de Tunus açıklarına varmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Nevvar, "İspanya'dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze’ye yolculuğumuz devam edecek." demişti.

Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Filoda bulunan Türk aktivistlerden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu

Herkesin durumunun iyi olduğunu ifade eden Acar, "Bütün gemilerdeki aktivistleri maalesef gemilerden almak zorunda kaldık. Herkesi otellere yerleştiriyoruz şu an. Polisler gemilerimizi gözetim altında tutuyor." dedi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirmiş olabileceğine dair de açıklamalarda bulunan Acar, "Bu drone kesinlikle İsrail'den geldi. Çünkü bu akşam İsrail, Malta'da yaptıkları gibi yine bir uçak yollayıp, aynı şekilde saldırıyı gerçekleştirdi." dedi. Acar, teknelerin ön tarafında petrol taşındığını, İsrail'in bunu bilerek büyük bir patlama planlamış olabileceklerini dile getirdi.

İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirerek kendilerine 'Gelmeyin' mesajı verdiğini ifade eden Acar, yollarına devam edeceklerini, insani yardım taşıdıklarını ve ablukayı kırmak istediklerini söyledi.

Gazze'ye doğru devam edeceklerini belirten Acar, hala Çarşamba günü yola çıkmayı planladıklarını söyledi.