BIST 10.449
DOLAR 41,27
EURO 48,63
ALTIN 4.850,07
EĞİTİM

İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları'ndan anlamlı Gazze etkinliği

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları öğrencileri, sınıflarındaki bir sıraya Filistin bayrağı ve bir şehidin ismini yerleştirerek Gazze’de yaşanan dramı unutmadıklarını gösterdiler.

Dersin başında öğretmenler yoklamayı alırken, en son yoklama hakkı Gazze’de şehit düşen bir çocuğun adına verildi. Öğrenciler bu sırada saygıyla sessizliğe büründü. Ardından Filistin bayrağına odaklanan öğretmen, “Gazze’deki çocuklar da bizim sınıfımızda, kalbimizde” mesajını verdi.

Bu anlamlı etkinlikle, savaşın gölgesinde yaşamını yitiren masum çocuklar yad edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti
Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti
CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?
CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?
Togg yeni modeli T10F Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtıldı
Togg yeni modeli T10F Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtıldı
Gürsel Tekin'in başına su şişesi attılar CHP İstanbul İl'in önündeki olay görüntü
Gürsel Tekin'in başına su şişesi attılar CHP İstanbul İl'in önündeki olay görüntü
Siirt'te korkunç kaza! Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Siirt'te korkunç kaza! Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum
Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum
CHP Milletvekili Ali Gökçe, kadın polisin üstüne yürüdü!
CHP Milletvekili Ali Gökçe, kadın polisin üstüne yürüdü!
Gökhan Zeybek’ten skandal 'Gazze' benzetmesi
Gökhan Zeybek’ten skandal 'Gazze' benzetmesi
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri