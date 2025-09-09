Bakan Murat Kurum: Alnımızın akıyla söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen STK Buluşması’nda deprem bölgesindeki tamamlanan projeleri ve Trabzon’daki sosyal konut, kentsel dönüşüm ve millet bahçelerini anlattı. Kurum, AK Parti’nin yerel ve küresel sorunlara çözüm üreten bir hareket olduğunu vurgularken, Gazze’ye dikkat çekti ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu hatırlattı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Trabzon’da bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca düzenlenen STK Buluşması'nda konuştu. Trabzon’da yapılan yatırımları anlatan Bakan Kurum, “Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını projelerimizle donattık. Millet bahçeleri projelerimizi bugün baktığınızda her ilçemizde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve durmadık, hemşehrilerimize binlerce yeni yuva kazandırdık. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşehrilerimiz için yeni konutlar, iş yerleri ki orada tescilli binaların da olduğu bir tarih, kültür, medeniyet aksını, Trabzon'umuza kazandırıyoruz. İlk etabını tamamladık. İkinci etabının inşaat faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“GELDİK, GÖRDÜK, BAŞLADIK, TAMAMLADIK, TESLİM ETTİK”

Bakan Kurum, Trabzon’a sosyal konut, ilk etabı tamamlanan Uzunkum Yaşam Alanı ve birinci etabı başlayan Pazarkapı kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili müjdeleri bir kez daha hatırlattı. Bakan Kurum geçen hafta deprem bölgesinde 300 bin konutun teslim edildiğinin altını çizerek, “İşte aslında bizim davamızın manasını anlatacak en önemli şey budur. En önemli cümle şudur; geldik, gördük, başladık, tamamladık ve alnımızın akıyla teslim ettik. Her şeye bir kulp takanlardan asla ve asla olmadık” ifadelerini kullandı.



“NE ZAMAN YOL ZORLAŞSA, KALBİMİZE DANIŞTIK”

“Biz milletimizi çok iyi anladık ve eser ürettik” diyen Bakan Kurum şunları söyledi: Çok bekledik ama şunu bir türlü anlayamadılar. İnsanlar bir acının içinden geçerken sizin nasihatinizi değil, orada refakatinizi isterler. Sizin sözünüzü değil, sizin emeğinizi, alın terinizi isterler. Biz milletimizi çok iyi anladık ve söz verdik, eserlerimizi ürettik. Zorluklar yaşanmadı mı? Elbette yaşadık. Ama ne zaman yol zorlaşsa kalbimize danıştık, vicdanımıza danıştık ve emin olun buradaki arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptık. Şükürler olsun ki milletimize mahcup olmadık. Şimdi bize dua ediyorlar ya; en büyük kazancımız o. Ve alnımızın akıyla o söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik. Şimdi buradan yine söz veriyoruz, inşallah yıl sonunda deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız.



“SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN ADRESİ OLAN BİR HAREKETİZ”

AK Parti’nin Gazze başta olmak üzere küresel ölçekte hakkın sesini güçlü şekilde yükselttiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: AK Partimiz sadece yeni yuvaların muhteşem eserlerin milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve burada küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır, dile kolay, çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz. Mazeret siyasetiyle laf üretmeyen tüm sorunların üzerine cesaretle giden, sorunun değil her zaman çözümün adresi olan bir hareketiz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil küresel arenada da hakkın ve hakikatin sesini en güçlü şekilde yükselten bir davanın neferleriyiz. İşte kanayan yaramız Gazze. Tarih insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor. Gazze’deki soykırım halen dünyanın gözü önünde sürüyor. Bu zulme en büyük isyan işte bu onurlu teşkilattan, Cumhur İttifakı'ndan yükseliyor. Hamdolsun davamız dün olduğu gibi bugün de devletin mazluma uzanan eli, haksızlık karşısında duran kalesi ve zulme karşı yükselen gür sesi olmaya devam ediyoruz.

“KAOS MÜHENDİSLİĞİNE SOYUNANLARIN

KİRLİ PLANLARINI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ”

Bakan Kurum, küresel kriz ve çatışmalara dikkat çekerek şöyle konuştu: Bugün dünyada sadece insani krizler yaşanmıyor. Ortadoğu ateş çemberiyken bölgesel ve küresel çatışmalar hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Enerji yollarından ticaret koridorlarına kadar hemen hemen her alanda mücadele yaşanıyor ve ne oluyor? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Hiç şüphesiz böylesine kaotik bir ortamda büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı hepimizin birliği ve beraberliğidir. Tabi, müzmin Türkiye düşmanları dışarıdaki bunca kaosa rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsız ve açıkçası tedirginler. Olmaya devam etsinler. Hamdolsun milletimiz bu konuda da AK Parti’mize, Cumhur İttifakı'mıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyor. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna takoz koymak isteyenlerin emellerini işte milletimiz teker teker boşa çıkarıyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hep birlikte hüsrana uğratacağız. Bir kez daha o heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu topraklarda kaos mühendisliğine soyunanların kirli planlarını bundan önce olduğu gibi yine tarihin çöplüğüne birlikte atacağız.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

“Merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu günlerin kapılarını sonuna kadar açacağız” ifadesini kullanan Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: İşte bu güzel gelecek için bir olacağız ve burada Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez'iyle hep birlikte Türkiye olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşçe bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza vererek, Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

Bakan Kurum, tören öncesi Kahramanmaraş Caddesi’nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzonlular Bakan Kurum’u tezahüratlarla karşıladı.