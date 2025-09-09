Kenan İmirzalıoğlu'ndan Togg T10X için övgü dolu sözler

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin katıldığı fuarda Togg T10X, yenilikçi ürün gamı ve mobilite ekosistemiyle tanıtıldı. Markanın yüzü Kenan İmirzalıoğlu, T10X’in çarpışma testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızı aldığını belirterek aracın güvenilirliğine dikkat çekti.

İmirzalıoğlu, T10X’in çarpışma testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızı aldığını vurgulayarak aracın güvenilirliğine dikkat çekti. “Togg güvenilirliğini fazlasıyla göstermiş oldu, bizi gururlandırdı” diyen İmirzalıoğlu, dört aydır kullandığı aracıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Aracın mühendislik kalitesine ve yerli üretim olmasına ayrı bir önem verdiğini belirten ünlü oyuncu, “T10X’in Türk imzası taşıması, konforu, gücü ve güveni hissettirmesi beni mutlu ediyor. Malzeme kalitesi ve işçiliği dünya standartlarının da üzerinde” ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu, Togg’un ortaya koyduğu vizyon için emeği geçen herkese teşekkür ederek, markanın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.