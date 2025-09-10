BIST 10.552
YEREL

Kayseri'de can pazarı! 2 Ölü, 3 yaralı...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.

POLİS VE EKİPLER ULAŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

