BIST 10.306
DOLAR 41,37
EURO 48,53
ALTIN 4.853,14
POLİTİKA

Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...

TGRT'de Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş, kendisini hedef haline gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticilere çağrı yaptı. Yarkadaş "Ne yaparsanız yapın. İster trollerinizi saldırtın, ister televizyonlarda her gün hakaret ettirin, isterseniz bütün trollerinizi üstüme salın ben bildiğimi anlatırım." dedi.

Barış Yarkadaş,  CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticilere çağrı yaptı. "ben bildiğimi anlatırım diyen" Yarkadaş, CHP'ye yakışmayan hiçbir davranışım olmadığını söyledi. Yarkadaş şunları kaydetti:

'Genel başkan Özgür Özel'e buradan bir çağrı yapıyorum. Beni hedef göstermekten vazgeçin. Beni hedef haline getiriyorsunuz. Ben çünkü yolsuzluğa karşıyım kardeşim. Hırsızlığa, kamu mallarının yağmalanmasına karşıyım. Atatürk'ün arkasına saklanıp bu insanların duygularının istismar edilmesine karşıyım.

"BEN BİLDİĞİMİ ANLATIRIM"

Ne yaparsanız yapın. İster trollerinizi saldırtın, ister televizyonlarda her gün hakaret ettirin, isterseniz bütün trollerinizi üstüme salın ben bildiğimi anlatırım.

"BU ŞEREFSİZLİĞİ HİÇ YAPMADIM"

Ben pavyonun önünde hiçbir delegeye bin dolar vermedim. Bu şerefsizliği hiç yapmadım. CHP'ye yakışmayan hiçbir davranışım olmadı. Hiçbir delegeye 'oy ver seni belediyede işe alacağım' demedim.

Ayıptır, beni fazla konuşturtmayın. Televizyona çıkıp 'işten kovulmuş ağlıyormuş' diyorlar. Ağlayan şerefsizdir kardeşim. Benim şu TGRT binasında bir tane masam var. tv100'de 5 yıl çalıştım 1 tane eşyam yoktur. Hiçbir iş yerime giderken ben burada 30 sene çalışacağım diye gitmedim. 

