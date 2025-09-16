BIST 11.177
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Burada depremzede bir vatandaşın yeni evinin anahtarını aldığını gözyaşlarıyla anlatması ve Kurum’a sarılması duygusal anlara sahne oldu, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 3), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Toplantı sonrası Kahramanmaraş sokaklarında esnaf ziyareti yapan Kurum'un, yayına gelen bir vatandaş ile arasında geçen anlar izleyenleri duygulandırdı.

Depremzede olduğunu söyleyen vatandaş, yeni yapılan evinin anahtarını aldığını söylerken gözyaşlarına boğuldu. "Sizi sevdiğim için buraya geldim" diyen depremzede vatandaş ile Murat Kurum'un sarılması ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

