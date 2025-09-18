BIST 11.166
DOLAR 41,33
EURO 48,87
ALTIN 4.835,13
GÜNCEL

Aziz İhsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Halk TV'nin firari sahibi Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a seslendi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş gazeteci Nuray Başaran'a TYT kanalında konuştu. Aktaş, Halk TV'nin firari sahibi Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı yaptı.

Aktaş, "Ali Mahir Başarır, sahibi kaçak olan HALK TV’de sürekli yayın yapıyor. Ali Mahir Başarır, HALK TV’den çağrı yapsın, sahibi kaçak olan HALK TV’nin sahibi Türkiye’ye gelsin, bu soruşturma kapsamında ifade versin." dedi.

Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifade sonrası ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra Aktaş'ın ev hapsi de kaldırılmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla
Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü