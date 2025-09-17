BIST 11.166
GÜNCEL

Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti

Pamukkale ilçesinde şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen 60 yaşındaki Hafize Gönül G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hafize Gönül G.'nin oğlunun darp etmesi sonrası beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği ve şüphelinin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen ay şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen yatalak hasta kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Gönül G. (60) tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde kalmak istemeyen kadın kentteki bir huzurevine yerleştirildi. Kaldığı huzurevinde 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen Hafize Gönül G'nin bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.

Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen ve şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen M.G'nin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtilmişti.

