Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:

Fatih Terim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna "Bazen böyle yıllar olur. Hepimizin gelir bunlar başına. 30-40 yıl olmayan var Avrupa'da. Bunu böyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." yanıtını verdi.

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu "Empati" programına konuk oldu.

Süper ligde 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin durumu programda Terim'e soruldu. Merak edilen sorunun yanıtını Terim, böyle verdi:

"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Hepimizin gelir bunlar başına. 30-40 yıl olmayan var Avrupa'da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller."