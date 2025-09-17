BIST 11.187
DOLAR 41,30
EURO 48,93
ALTIN 4.866,81
SPOR

Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:

Fatih Terim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna "Bazen böyle yıllar olur. Hepimizin gelir bunlar başına. 30-40 yıl olmayan var Avrupa'da. Bunu böyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." yanıtını verdi.

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu "Empati" programına konuk oldu.

Süper ligde 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin durumu programda Terim'e soruldu. Merak edilen sorunun yanıtını Terim, böyle verdi:

"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Hepimizin gelir bunlar başına. 30-40 yıl olmayan var Avrupa'da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler