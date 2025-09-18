Süleyman Demirel’den Deniz Baykal’a...

2023'te vefat eden eski CHP lideri Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Korkmaz Karaca, Baykal ile dokuzuncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.

İş insanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, Ekran Haber YouTube kanalına konuk oldu.

2023'te hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakınlığıyla da bilinen Karaca, Bodrum'da Deniz Baykal ile yaptığı bir sabah yürüyüşünden bir anı paylaştı.