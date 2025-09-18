BIST 11.201
DOLAR 41,31
EURO 48,68
ALTIN 4.852,51
YEREL

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bitlis'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bitlis'te şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Batarya Kavşağı'nda Abdullah Ula idaresindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilen otomobilde bulunan Ula ve yanındaki kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' paylaşımı! Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri...
Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' paylaşımı! Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri...
Ahmet Hakan İlkin Aydın'ın tavrını değerlendirdi
Ahmet Hakan İlkin Aydın'ın tavrını değerlendirdi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Bacağınızda şişlik ve ağrı varsa acele edin! Derin ven trombozu olabilirsiniz
Bacağınızda şişlik ve ağrı varsa acele edin! Derin ven trombozu olabilirsiniz
Aziz İhsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı
Aziz İhsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla
Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı