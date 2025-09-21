BIST 11.294
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yağış sonrası su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yapanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte son günlerde şiddetli yağışların ardından ilçeden geçen Fırtına Deresi'nde su seviyesi artış gösterdi.
Dere güzergahında yer alan bazı noktalarda iş makineleriyle yapılan çalışmalar sırasında bot içerisinde yer alan 4 kişinin rafting yapması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal tesis sular altında kaldı

Öte yandan, Ardeşen ilçesinde sel sularının bir sosyal tesis ile restorana ulaştığı anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçeye bağlı Tunca Beldesinde belediyeye ait Dereağzı Sosyal Tesisi ile restoran sel suları altında kaldı.
Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere Köyü'nde de yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.
Selin ardından tesisin sular altında kalması ve toprak kayması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

