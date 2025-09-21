BIST 11.294
SPOR

Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklama yapmak üzereyken yanındaki bir kişiye "Ne diyecektik la biz?" sorusunu yöneltti. Canlı yayına yansıyan o anlar sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, "Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız." dedi.

Saran konuşmaya başlamadan hemen önce yanında bulunan bir kişiye yönelerek "Ne diyecektik la biz? Adem ne diyorduk?" ifadesini kullandı. Canlı yayına anbean yansıyan o anlar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

