Hadi Özışık: Filistin'i tanıma konusuna öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de katıldığı “Geniş Açı” programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin meselesindeki liderliğine vurgu yaptı. Özışık ayrıca Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine de yanıt verdi.

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de katıldığı “Geniş Açı” programında ülkelerin tek tek Filistin devletini tanımasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin meselesindeki rolünü savunarak, Erdoğan’ın uluslararası alanda Filistin’in tanınmasına öncülük ettiğini söyledi.

Özışık, iç siyasette farklı eleştirilerin yapılabileceğini ancak Filistin hassasiyeti söz konusu olduğunda Erdoğan’a yöneltilen eleştirilerin halkta ters teptiğini belirtti.

Ayrıca Özışık, “One minute” çıkışı gibi Erdoğan’ın çıkışlarının unutulmadığını vurguladı. Dış siyasette Erdoğan’ın liderliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Özışık, "Biz, iç siyasette siyaset yapalım; ama dış siyasette, Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımızdır, Başkomutanımızdır. Orada attığı her adımdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Programda Özışık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in “Erdoğan Trump’ın adamıdır” şeklindeki eleştirilerine de yanıt verdi. Özışık, “Trump’ın kahraman dediği Netanyahu’ya Erdoğan yüksek sesle katil diyor. Erdoğan daha ne desin?" ifadelerini kullanarak, Özel'in sözleri için "Ben bunu dış politika cehaletine bağlıyorum" şeklinde konuştu.

