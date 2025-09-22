BIST 11.485
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, AA muhabirine, olayın yeni meydana geldiğini belirterek, "Bir vardiyada oluyor, neden olduğu belli değil. Görüştüğüm Hal Başkanımız, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil." dedi.

