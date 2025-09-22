BIST 11.529
Şener Üşümezsoy canlı yayında küplere bindi! Sürekli sözünü kestiler, sinirden çıldırdı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen 4.9'luk deprem hakkında canlı yayında konuştu. Üşümezsoy, konuştuğu esnada sürekli sözü kesilince sinirden çıldırdı. Canlı yayında kriz yaşandı: ''Pişman ediyorsunuz beni!''

Balıkesir'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. 6.1'lik korkutan depremin ardından peş peşe sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu gece bir deprem daha yaşandı.

Yaşanan depremin ardından tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Show TV'de yayımlanan Bu Sabah Programı'na konuk oldu. Ancak Üşümezsoy, yayın sırasında sözünün sürekli olarak kesilmesine ve rejinin reklam kararsızlığına sinirlendi. 

REJİYE SİNİRLENDİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremle ilgili bilgi vereceği sırada sık sık sözünün kesilmesi ve rejinin reklam arasına girip girmemekte kararsız kalmasıyla sinirlendirdi.

"SABAHIN KÖRÜNDE BENİ KALDIRDINIZ"

Tepkisini canlı yayında gösteren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 04.00'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?" ifadelerini kullandı.

"KIZDIRDIK HOCAYI"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bu tepkisi üzerine programının sunucularından Sevilay Yılman, "Kızdırdık hocayı. Bu bilim adamları öyle kolay bulunmuyor." diyerek yayını kapadı.

