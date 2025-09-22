BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,62
ALTIN 4.923,39
GÜNCEL

Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını, 55'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,18 il merkezli "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "nitelikli hırsızlık suçlarına" yönelik operasyonlarda 55 şüphelinin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon lira değerindeki 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik bebeğin gülümseten anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik bebeğin gülümseten anları
Sadettin Saran: En büyük hayalim 3 başkanla kupayı kaldırmak
Sadettin Saran: En büyük hayalim 3 başkanla kupayı kaldırmak
Ali Koç'tan veda konuşması
Ali Koç'tan veda konuşması
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
İstanbul'da yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul'da yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı