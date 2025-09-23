Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Filistin konulu konferanstaki konuşması sırasında mikrofonunun kapanması tartışmalara yol açtı. Erdoğan’ın sözlerinin bilinçli olarak kesildiği iddialarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırıldığını, Erdoğan’ın sürenin dolmasıyla mikrofonunun otomatik olarak kapandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısında konuşma yaptığı sırada aniden mikrofonunun sesi kesildi.

ERDOĞAN KONUŞURKEN MİKROFONU KAPANDI

Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini söylediği anlarda sesinin kesilmesi nedeniyle konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın BM’deki Filistin konulu konferanstaki konuşmasının 5 dakika sınırı nedeniyle kesildiği, aksi bir durum söz konusu olmadığı bildirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜN KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI 5'NCİ DAKİKANIN SONUNDA OTOMATİK OLARAK KAPANMIŞTIR'

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu’nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.