Kadri Gürsel ezber bozdu: Türkiye bugün dış politikasında tam bağımsız oldu

Muhalif kimliğiyle bilinen Kadri Gürsel, iktidarın dış politikasını övdü. Gürsel, "Bazıları bu söyleyeceklerimden irite olabilir ama benim açımdan nesnel bir saptamadır. Türkiye, modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı. Türkiye bugün, dış politikasında tam bağımsız bir ülke oldu.” dedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Kadri Gürsel'den şaşırtan bir değerlendirme geldi.

Medyascope kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Trump ile yapacağı görüşmeleri yorumlayan Gürsel, muhalefet partilerini çıldırtacak açıklamalarda bulundu.

