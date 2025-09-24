BIST 11.332
MEDYA

Kadri Gürsel ezber bozdu: Türkiye bugün dış politikasında tam bağımsız oldu

Muhalif kimliğiyle bilinen Kadri Gürsel, iktidarın dış politikasını övdü. Gürsel, "Bazıları bu söyleyeceklerimden irite olabilir ama benim açımdan nesnel bir saptamadır. Türkiye, modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı. Türkiye bugün, dış politikasında tam bağımsız bir ülke oldu.” dedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Kadri Gürsel'den şaşırtan bir değerlendirme geldi.

Medyascope kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Trump ile yapacağı görüşmeleri yorumlayan Gürsel, muhalefet partilerini çıldırtacak açıklamalarda bulundu.

Gürsel, "Bazıları bu söyleyeceklerimden irite olabilir
ama benim açımdan nesnel bir saptamadır. Türkiye, modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı. Türkiye bugün, dış politikasında tam bağımsız bir ülke oldu.” dedi.

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefin üzerine kaynar su döktü o anlar kamerada
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a: AK Parti'ye mi oynuyorsun
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan basına tepkiaaaaaaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklamalar: Gazze'de insanlık ölüyor
Damadın babasını isyan ettiren liste: Kız tarafı, düğün için neler istedi neler!
Tele 1'e soruşturma: 3 kanal yöneticisi adliyeye götürüldü
Aydın'da korkunç kaza! Kamyonun çarptığı gezi otobüsünde 6 kişi yaralandı
Alanya'da can pazarı! 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
