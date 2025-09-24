BIST 11.332
Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefin üzerine kaynar su döktü o anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı.

Bir işletmede çalışan E.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken E.A, ardından ofisten ayrıldı.

Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.

