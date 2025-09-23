Aydın'da korkunç kaza! Kamyonun çarptığı gezi otobüsünde 6 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.
U.E. yönetimindeki 35 CKZ 014 plakalı kamyon, Söke-Kuşadası kara yolu Novada kavşağında M.Ö. idaresindeki 55 APN 160 plakalı gezi otobüsüne arkadan çarptı.
6 YOLCU HAFİF YARALI
Otobüsteki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje çıktı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK AKSADI
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.