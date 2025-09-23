BIST 11.377
YEREL

Aydın'da korkunç kaza! Kamyonun çarptığı gezi otobüsünde 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.

U.E. yönetimindeki 35 CKZ 014 plakalı kamyon, Söke-Kuşadası kara yolu Novada kavşağında M.Ö. idaresindeki 55 APN 160 plakalı gezi otobüsüne arkadan çarptı.

6 YOLCU HAFİF YARALI

Otobüsteki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje çıktı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

