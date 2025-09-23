BIST 11.332
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a: AK Parti'ye mi oynuyorsun

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalında CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın AK Parti 8 il başkanının istifasına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Özcan’ın partiler arası sınırları zorladığını ve her şeye burnunu soktuğunu söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalında yaptığı paylaşımda, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın AK Parti 8 il başkanının istifasıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Özışık, Özcan’ın “AK Parti il başkanlarının istifasına karıştığını” ve Suat Güner’i sahiplenerek görevden alınması durumunda tepki geleceğini iddia etmesini eleştirdi. Özışık, Özcan’ın partiler arası sınırları zorlayan sözlerine dikkat çekerek, “Bunlar her şeye burnunu sokuyorlar. Garip, garip espriler yapıyor, ciddiye alınmamalı” ifadelerini kullandı.

"SEN KİMSİN, NİYE KARIŞIYORSUN"

Özışık, videoda ayrıca Tanju Özcan’ın AK Parti delegelerinin tepkisini öngörme iddiasını sorguladı ve “Sen kimsin? AK Parti’de neler oluyor bilmiyorsun, niye karışıyorsun?” diyerek, belediye başkanının yorumlarının parti içi dengeleri gözetmediğini vurguladı.

