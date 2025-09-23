BIST 11.354
Tele 1'e soruşturma: 3 kanal yöneticisi adliyeye götürüldü

TELE1 yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu 3 kanal yöneticisi polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Tele 1 kanalında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" adlı programda ekrana verilen bir KJ tartışmalara tepki çekti. Programda "Trump'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki bir söz, KJ ekibi tarafından "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde ekrana yansıtıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yanlış KJ nedeniyle kanala "cumhurbaşkanına alenen hakaret" nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma çerçevesinde Güvenlik şubeden polisler, kanala gelerek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, program moderatörü Musa Özuğurlu, Sorumlu Müdür İhsan Demir'i ifade almak için adliyeye götürdü.

