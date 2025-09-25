Mert Başaran Mecidiyeköy’de 1 milyon 200 bin TL’ye daire olduğunu iddia etti

Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan Ekonomist Mert Başaran, İstanbul’da hala ev almak için fırsatların olduğunu ifade ederken çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Başaran dikkat çeken açıklamasında, “Konutla ilgili çok fazla yanlış bilinen şey var. Mesela ev fiyatları çok arttı bu bir gerçek ama aynı arsadaki gibi insanlar hata yapıyor. Özellikle eğitimli insanlarda var bu hata. Benim okuldaki çevremdeki insanlarda dahil eğitim düzeyi arttıkça yatırım kapasitesi bitiyor, yapamıyorlar. Aslına bakarsanız bir sürü yerde hala fırsat var.

İstanbul’un göbeği Mecidiyeköy’de internete girip bakın 800 bin, 1 milyon veya 1 milyon 200 TL’ye öyle veya böyle evler var. Ve 15 bin TL gibi kira getirisi var. Çoğu insan bunu bilmiyor. Ve ya Avcılar ilçesinde var. İstanbul’da hala her yerde fırsat var” dedi.