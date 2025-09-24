BIST 11.367
İlber Ortaylı’dan Selimiye Camii paylaşımı: Aslı bozulursa...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edirne Selimiye Camii’nde süren restorasyon çalışmalarına tepki göstererek, kubbe ve çinilere işlenmiş yazıların 16. yüzyıl hattatı Hasan Çelebi’ye ait olduğunu ve kesinlikle korunması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edirne Selimiye Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.  

“Yazılar kesinlikle muhafaza edilmeli”

Ortaylı, Selimiye Camii’nin dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, kubbe, çini, taş ve mermerlere işlenmiş yazıların 16. yüzyılın meşhur hattatı Ahmed Şemseddin Karahisari’nin öğrencisi Hasan Çelebi tarafından yazıldığını hatırlattı. Ortaylı, bu yazıların kesinlikle korunması gerektiğini belirterek, günümüz hattatlarının eser üzerinde herhangi bir imza bırakmaması gerektiğini kaydetti.

Bilim kuruluna uzman çağrısı

Paylaşımında, tarihi camilerdeki yazıların korunması ve restorasyonu konusunda uzman hattatlar ile hat sanatı akademisyenlerinin bilim kurullarında yer alması gerektiğini vurgulayan Ortaylı, bu amaçla ayrıca bir danışma heyeti oluşturulmasını önerdi.

“Aslı bozulursa ihya değil, imha olur”

Ortaylı, Selimiye Camii’ndeki yazılarda imla hataları varsa tashih edilmesi gerektiğini, anlamı bozan yanlışların da korunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca hat ve tezyinat konusunda kararların, doğrudan bu alanda uzman kişilerden oluşan heyetlerce alınmasının önemine dikkat çekti.

Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Kültürel varlıklarımızın korunması, gelecek nesillere aktarılması ‘aslımı bozmadan onarmak’ esasına bağlı kalınarak restore edilmektedir. Aslı bozularak yapılan restorasyon, ihya edilecek eserin imha edilmesidir.

Eski mevcut strüktür ile yeni arasındaki zevk farkını kim çıplak gözle baksa görür. Anlaşılan bu iş ya ehliyetsizce karar altına alınıyor yahut da takım kayırmasıyla. Lütfen herkes 16. asır Türk mimarisine, büyük ustanın en büyük eserine sahip çıkmayı öğrensin. Sinan’ın eserleri her kulun hatta her toplumun kendi tekeline alıp harcayacağı miras değil."

