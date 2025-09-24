BIST 11.367
Hadi Özışık: “CHP, Gürsel Tekin’i kayyum diyerek şeytanlaştırıyor”

Ekol TV'de gazeteci Ferhat Murat'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Kritik Gündem programında YSK ve Mahkeme arasında yaşanan kongre uyuşmazlığı masaya yatırıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği yazıyla, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Ancak YSK, mahkemenin talebine rağmen kongrenin devam etmesine onay verdi.

Ekol TV ekranlarında yayınlanan Ferhat Murat ile Kritik Gündem programında CHP’deki son gelişmeler tartışılırken, aslında kayyum olmayan Gürsel Tekin’e neden “kayyum” denildiği sorgulandı.

Şeytanlaştırmaya çalışmak!

Gazeteci Hadi Özışık bu söylemin nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandı; ''CHP'nin Gürsel Tekin'e kayyum demesi, Gürsel Tekin’i şeytanlaştırmaya çalışmaktır.''

Programdaki bir diğer konuk olan Hukukçu Onur İste ise şu görüşü dile getirdi: ''Teknik adı kayyum değil. Ama teknik adının kayyum olmaması, kamuoyundaki 'kayyum'la aynı görevi yaptığı gerçeğini değiştirmez.''

