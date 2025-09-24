CHP İstanbul İl Kongresi'ne icra heyeti geldi: Kongreyi durdurun
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan davayı gerekçe göstererek bugün seçimleri gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme İstanbul Valiliği'ne ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. Durdurma kararı sonrasında heyet, ilk kongresine gitti. Hukuk krizi derinleşirken YSK yeni bir açıklama yaptı. Kurulun saat 13.30'da toplanacağı öğrenildi.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin davacıları, icra memurlarıyla kongreyi durdurmaya geldi: Gelen heyeti, CHP milletvekilleri ve avukatları karşıladı. Tartışmaların ardından şikayetçilerin avukatı, polis ve icra heyeti tutanak tutmaya başladı.
Avukatlar tarafından "Kongreye devam ederse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız." denildi. Kongre salonunda gerginlik yaşanırken, CHP yetkilileri de itirazlarını tutanağa geçirtti.