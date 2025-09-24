BIST 11.302
DOLAR 41,46
EURO 48,77
ALTIN 5.013,56
POLİTİKA

CHP İstanbul İl Kongresi'ne icra heyeti geldi: Kongreyi durdurun

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan davayı gerekçe göstererek bugün seçimleri gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme İstanbul Valiliği'ne ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. Durdurma kararı sonrasında heyet, ilk kongresine gitti. Hukuk krizi derinleşirken YSK yeni bir açıklama yaptı. Kurulun saat 13.30'da toplanacağı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin davacıları, icra memurlarıyla kongreyi durdurmaya geldi:  Gelen heyeti, CHP milletvekilleri ve avukatları karşıladı. Tartışmaların ardından şikayetçilerin avukatı, polis ve icra heyeti tutanak tutmaya başladı.

Avukatlar tarafından "Kongreye devam ederse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız." denildi. Kongre salonunda gerginlik yaşanırken, CHP yetkilileri de itirazlarını tutanağa geçirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
CHP
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de aldattığını iddia ettiği karısını dövüp videosunu yayınladı
Mersin'de aldattığını iddia ettiği karısını dövüp videosunu yayınladı
Kadri Gürsel ezber bozdu: Türkiye bugün dış politikasında tam bağımsız oldu
Kadri Gürsel ezber bozdu: Türkiye bugün dış politikasında tam bağımsız oldu
Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefin üzerine kaynar su döktü o anlar kamerada
Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefin üzerine kaynar su döktü o anlar kamerada
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a: AK Parti'ye mi oynuyorsun
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a: AK Parti'ye mi oynuyorsun
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan basına tepkiaaaaaaa
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan basına tepkiaaaaaaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklamalar: Gazze'de insanlık ölüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklamalar: Gazze'de insanlık ölüyor
Damadın babasını isyan ettiren liste: Kız tarafı, düğün için neler istedi neler!
Damadın babasını isyan ettiren liste: Kız tarafı, düğün için neler istedi neler!
Tele 1'e soruşturma: 3 kanal yöneticisi adliyeye götürüldü
Tele 1'e soruşturma: 3 kanal yöneticisi adliyeye götürüldü
Aydın'da korkunç kaza! Kamyonun çarptığı gezi otobüsünde 6 kişi yaralandı
Aydın'da korkunç kaza! Kamyonun çarptığı gezi otobüsünde 6 kişi yaralandı
Alanya'da can pazarı! 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 yaralı var
Alanya'da can pazarı! 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur