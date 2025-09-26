BIST 11.378
Bursa’da korkutan orman yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

