BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
GÜNCEL

CHP'de kadrolaşma itirafı: Personellerin yüzde 75'i...

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den devraldıkları belediyede işe aldıkları personelin yüzde 75’ini CHP içerisinden seçtiklerini açıklayarak kadrolaşmayı adeta itiraf etti.

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kadrolaşma itirafıyla gündeme geldi.

Köse, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den devraldıkları belediyede işe aldıkları personelin yüzde 75’ini CHP içerisinden seçtiklerini söyledi.

CHP’li Köse, “İşe aldığımız arkadaşlar partimizin il ve ilçe başkanlığından yönlendirilen CHP'li gençlerdendir. Bunun haricinde aldıklarımız ise kaynakçı, lastikçi, vidanjörün arkasında zor şartlarda çalışacak arkadaş almışızdır.” dedi.

CHP’YE KADRO VERMEYİP KİME VERECEKSİN?

Köse’nin sözleri, CHP’nin koalisyon iktidarı dönemine Adalet Bakanlığı yapan Mehmet Moğultay’ın kadrolaşma itirafını hafızalara taşıdı.

49 ve 50. hükümetlerde Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yapan Mehmet Moğultay 1995 yılında CHP’lilere hitap ettiği bir konuşmasında, “(Seyfi Oktay zamanında (Önceki dönem CHP’li Adalet Bakanı) 2 bin civarında hakim alındı. Benim dönemimde bin civarında hakim alındı... 3 bin hakim alındı. Bu örgüte kadro vermeyecek de kime vereceksiniz? MHP’ye mi vereceksiniz? Yapılacak en akıllı hareket kendi devr-i iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın. Bu kadrolar günün birinde gelecek, büyüyecek ve senin yolunu açacak.” demişti.

Moğultay, 2017 yılında ABD'de vefat etmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Hulusi Akar'a fenomen pilavcıda içtima sürprizi! 'Dikkat!' komutuyla karşılandı!
Hulusi Akar'a fenomen pilavcıda içtima sürprizi! 'Dikkat!' komutuyla karşılandı!
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Fatma Şahin duyurdu! Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer merkezi açılıyor
Fatma Şahin duyurdu! Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer merkezi açılıyor
Mert Başaran Mecidiyeköy’de 1 milyon 200 bin TL’ye daire olduğunu iddia etti
Mert Başaran Mecidiyeköy’de 1 milyon 200 bin TL’ye daire olduğunu iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
İlber Ortaylı’dan Selimiye Camii paylaşımı: Aslı bozulursa...
İlber Ortaylı’dan Selimiye Camii paylaşımı: Aslı bozulursa...
Hadi Özışık: “CHP, Gürsel Tekin’i kayyum diyerek şeytanlaştırıyor”
Hadi Özışık: “CHP, Gürsel Tekin’i kayyum diyerek şeytanlaştırıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cem Küçük’ten CHP kongresiyle ilgili karar tepki! CHP'ye muhalif biriyim ama...
Cem Küçük’ten CHP kongresiyle ilgili karar tepki! CHP'ye muhalif biriyim ama...
CHP İstanbul İl Kongresi'ne icra heyeti geldi: Kongreyi durdurun
CHP İstanbul İl Kongresi'ne icra heyeti geldi: Kongreyi durdurun